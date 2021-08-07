СМИ: в Японии четвертый день обновляется рекорд суточного прироста заражений коронавирусом

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом обновляется в Японии четвертый день подряд. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK .

Согласно подсчетам телеканала, в Японии за минувшие сутки было выявлено по крайней мере 15 645 новых случаев инфицирования, что стало новым рекордом. В Токио, по данным столичной администрации, за минувшие сутки было выявлено 4 566 новых случаев заражения.

В пятницу Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,2 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, более 750 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа проходит без зрителей.