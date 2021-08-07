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Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города

Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее жители города подтверждают его почетное звание "Город трудовой доблести", подчеркнул президент

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и жителей Рыбинска в связи с 950-летием города, которое отмечается 7 августа. Об этом в субботу сообщили ТАСС в администрации города.

"Отрадно, что сегодня, приумножая созидательные традиции многих поколений земляков, сохраняя самобытный облик древнего Рыбинска, вы вносите огромный вклад в его развитие. Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее подтверждаете его почетное звание "Город трудовой доблести", - говорится в телеграмме.

Первое упоминание о городе относится к 1071 году, сегодня он является вторым под величине в Ярославской области (население около 180 тыс. человек), известен, как крупный промышленный центр, где расположены производства авиационных двигателей, промышленных газовых турбин, снегоходов, морских и речных судов, газотурбинных и газопоршневых установок и другой продукции. Здесь родились великий флотоводец Федор Ушаков, поэт-песенник Лев Ошанин, режиссер Станислав Ростоцкий. 20 мая 2021 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подписан Указ о присвоении городу Рыбинску почетного звания "Город трудовой доблести".

"Если раньше говорили о городе как о серьезном промышленном и чуть-чуть историческом, то сейчас вспомнили суть, сердце российской истории, истории древней и рыбинской. И мы говорим: "Да, мы действительно возрастной, древний, исторический город, заслуживающий особого внимания", - сказал на церемонии открытия праздника в честь юбилея глава городского округа Рыбинск Денис Добряков.

Подарком к 950-летию Рыбинска стало открытие накануне праздника скульптур Остапа Бендера и мальчишки-беспризорника - героев фильма "12 стульев", который около 50 лет назад снимали в городе. Прошло открытие арт-объекта "Ладья" на берегу стрелки. В день праздника торжественно открыли после ремонта центральную городскую площадь им. П. Ф. Дерунова, которую украсил новый фонтан. Кроме того, подготовлена обширная развлекательная программа - от показательных выступлений спортсменов и промышленной выставки до фестиваля бурлаков и концертов звезд российской эстрады. Завершатся торжества праздничным фейерверком.

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