Противники санитарных пропусков провели новую серию маршей во Франции

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Противники санитарных пропусков в четвертый раз за последние недели провели в субботу марши протеста более чем в 150 городах Франции. Как сообщили в министерстве внутренних дел республики, в манифестациях приняли участие 237 тысяч человек.

Во французской столице на улицы в субботу вышли 16 тысяч активистов протестного движения. Самой массовой была парижская манифестация, проведенная по инициативе правой партии "Патриоты". Колонну возглавил партийный лидер, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо, объявивший ранее о намерении бороться за пост президента республики на выборах весной будущего года.

"Нет - санитарной диктатуре!" "Санпропуск - смерть индивидуальных свобод!" "Сопротивление!" - такие лозунги были начертаны в субботу на плакатах манифестантов. Как показали опросы общественного мнения, около 40% французов недовольны предстоящим расширением действия санитарных пропусков. Таким пропуском могут служить сертификат о вакцинации, документ о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном тесте на коронавирус.

С начала будущей недели санпропуска будут необходимы для посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров.

3 000 жандармов и полицейских

Многие участники субботних манифестаций выразили несогласие с решением правительства потребовать обязательной вакцинации для всех медицинских работников. По свидетельству одного из самых опытных стражей порядка, генерального секретаря профсоюза комиссаров Национальной полиции Давида Ле Барса, "такая активность манифестантов в августе, в разгар отпускного сезона, является беспрецедентной".

Властям пришлось мобилизовать для дежурства на столичных улицах дополнительно 3 000 жандармов и полицейских. Под надзором этого внушительного контингента правоохранителей многокилометровый марш прошел без серьезных инцидентов. В Париже к тому же часть манифестантов убедил поспешить домой сразу же после завершения акций проливной дождь. По данным полиции, три десятка человек были задержаны за несоблюдение графика демонстрации и другие формы неповиновения силам порядка.

От Тулона до Лилля

В провинции наиболее массовым в эту субботу стало шествие в Тулоне, где в маршах протеста приняли участие 19 тысяч человек. "Нас предали все - партии, профсоюзы, ассоциации, - заявил, обращаясь с трибуны к демонстрантам, бывший офицер жандармерии Александр Жювен-Брюне. - Но французский народ не умер, вместе мы выстоим".

В Перпиньяне на улицы вышли 6 тысяч, в Монпелье - 8 тысяч, Ницце - около 10 тысяч человек. Массовые шествия прошли также в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лилле.

В итоге манифестантов во Франции оказалось в эту субботу больше, чем в предыдущие три недели, когда в аналогичных маршах в стране приняли участие соответственно 205 тыс., 161 тыс. и 114 тыс. человек. Большинство участников маршей получили информацию об их времени и маршрутах из социальных сетей.

Энтузиазма субботних манифестантов не убавил даже тот факт, что надежды на отмену пропусков в минувшие дни практически полностью исчезли. В четверг Конституционный совет утвердил с некоторыми оговорками пакет мер правительства по усилению борьбы с пандемией COVID-19. В соответствии с этим решением, уже с 9 августа французская полиция начнет проверять наличие санитарных пропусков у посетителей кафе и ресторанов. С 1 сентября эти пропуска станут обязательными для пассажиров железной дороги, междугородных автобусов и авиатранспорта.

Четвертая волна эпидемии

Франция переживает в настоящее время четвертую волну эпидемии коронавирусной инфекции, начавшуюся в июле. Число заразившихся за последние 24 часа, по данным санитарных властей республики, превысило 25 тысяч человек. С момента начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли почти 113 тысяч французов.

Власти рассчитывают, что ужесточение санитарных мер и ускорение вакцинации позволят сдержать натиск пандемии и избежать перевода населения на временную самоизоляцию. К настоящему времени из 67 млн французов первую дозу вакцины уже получили 44 млн человек. "Вакцинация спасает жизни", - подчеркнул в субботу в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.