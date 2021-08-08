Кабмин расширил границы заповедника "Даурский" в Забайкальском крае

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство расширило границы природного заповедника "Даурский" в Забайкальском крае. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Государственный природный заповедник "Даурский" в Забайкальском крае будет увеличен на 39 тыс. га за счет присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц", - говорится в сообщении.

Площадь заповедника составит более 84 тыс. га. "В границы заповедника войдут 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах. В их числе - долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Это поможет решить основную проблему заповедника - разобщенность отдельных участков его территории и их малый размер", - отмечается в сообщении.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков, а также направить в Росреестр документы до 1 сентября 2022 года для их постановки на кадастровый учет.

Кроме того, премьер-министр подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Республике Коми. "Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озера, а также будет способствовать развитию экологического туризма", - уточнили в кабмине.

Минприроды поручено до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр сведения об установлении границ заказника для постановки его на кадастровый учет.

Национальный проект "Экология"

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который является частью национального проекта "Экология". В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух, "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).