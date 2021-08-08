Туристический поезд на паровозной тяге запустили между Ставропольем и Чечней

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Первый туристический поезд на паровозной тяге прибыл в воскресенье в Чеченскую Республику из курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня из Кисловодска в Гудермес прибыл первый туристический поезд на паровозной тяге, связавший курорты Кавказских Минеральных Вод и Чеченскую Республику. Его пассажирами стали 90 человек. В честь запуска туристического поезда и возобновления движения поезда Грозный - Волгоград, который примерно в это же время прибыл в Гудермес, на перроне вокзала состоялось торжественное мероприятие", - говорится в сообщении.

Представитель компании "Ретротуризм" сообщил журналистам, что планируется организовать поезд на постоянной основе раз в неделю.

Отмечается, что туристический поезд состоит из нескольких купейных вагонов, которые ведет паровоз серии П-36. Этот локомотив был построен в 1956 году на Коломенском паровозостроительном заводе, работал на Северной и Восточно-Сибирской магистралях. В настоящее время это действующий экспонат музея СКЖД.

"В Чеченской Республике для туристов разработали большую экскурсионную программу. Прежде всего, им предстоит знакомство со столицей региона - городом Грозный. Здесь они посетят мечеть "Сердце Чечни" и храм Архангела Михаила, побывают на смотровой площадке "Грозный-Сити", прогуляются в цветочном парке в центре города и осмотрят другие знаковые места. Также путешественники посетят достопримечательности города Аргун. Вечером предусмотрена возможность посещения местного рынка, где можно приобрести сувениры и товары в дорогу, а также отведать национальные блюда и окунуться в атмосферу самобытной чеченской культуры", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что в обратный путь туристы отправятся из Гудермеса вечером 8 августа и на следующий день в 08:00 мск прибудут в Кисловодск.