В Петербурге простились с Галиной Короткевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Последние аплодисменты, адресованные народной артистке РСФСР Галине Короткевич, прозвучали в воскресенье на прощании с ней в Академическом театре имени Веры Комиссаржевской. С этой сценой актриса, скончавшаяся в канун своего 100-летия, была связана без малого шестьдесят лет.

Гражданская панихида началась с оглашения телеграммы соболезнования от президента России Владимира Путина, отметившего славный путь актрисы, начавшийся в Великую Отечественную войну с выступлений в составе фронтовых бригад. "Галину Короткевич всегда будут помнить как творческого, талантливого, душевно щедрого человека и ведущую актрису Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, на сцене которого она сыграла замечательные роли, ставшие подлинной классикой отечественного драматического искусства", - говорится в телеграмме.

Слова глубокого соболезнования передал родным и коллегам артистки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. О редких актерских и человеческих качествах Короткевич, ее гражданском мужестве и огромной любви к жизни и к сцене говорили на панихиде коллегии актрисы по театру, зрители, ее дочь и внучка, также избравшие актерскую стезю.

"Пока я жив, я буду тебя помнить с благодарностью, уважением и почтением, потому что ты была для молодежи примером отношения к театру. На этой сцене ты отыграла больше 800 показов спектакля "Миллионерша", а в кино озвучивала главную героиню фильма "Полосатый рейс". Вечная тебе память", - сказал на прощании ветеран труппы, партнер актрисы по многим спектаклям народный артист России Иван Краско.

Слова прощания чередовались с отрывками из театральных и киноролей актрисы - от ее дебютного фильма "Весна в Москве", завоевавшего всенародную любовь, и спектакля "Тени" в постановке Николая Акимова до проникновенного монолога главной героини ее последнего спектакля "Шесть блюд из одной курицы". А всего начиная с военных лет она служила сцене восемь десятилетий. По просьбе артистки прощание завершилось исполнением ее любимой песни "Я люблю тебя, жизнь".

В театре прошло отпевание актрисы. Она похоронена на Кладбище Памяти жертв 9-го января.