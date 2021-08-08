В Цхинвале возложили цветы к памятникам миротворцам и защитникам, павшим в 2008 году

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Память павших в ходе грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года почтили возложением цветов и венков к монументам в честь защитников Цхинвала и поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев.

В Южной Осетии 6-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине вооруженной агрессии Грузии 2008 года. В ночь на воскресенье в столице республики состоялась акция "Только бы не забыть...", на Гергиевской лестнице у парламента республики выложили сотни фотографий павших героев и зажгли свечи в память о них.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Абхазии Аслан Бжания, прибывший в Цхинвал с официальным визитом для участия в памятных мероприятиях, в воскресенье возложили венки к монументу "Защитникам Отечества". Комплекс был открыт в начале текущего года. В церемонии возложения венков и цветов также приняли участие руководители министерств и ведомств, представители общественности, гости и жители республики.

"Сегодня каждый вспоминает о том, где был в те августовские дни, когда велись обстрелы, как опасался за жизнь своих близких, как люди хоронили убитых в своих огородах. Люди испытывают мысленные переживания, которые переносят их на 13 лет назад" , - сказал журналистам Бибилов в ходе памятных мероприятий.

Он отметил, что республика живет мирной жизнью, развивается инфраструктура, ведется масштабное строительство. Тем не менее, заметил Бибилов, не прекращаются провокации с грузинской стороны. "Раньше терроризм был возведен во главу государственной политики руководства Грузии, сегодня на государственный уровень они вывели провокационные действия", - подчеркнул президент, заметив, что самое главное, чтобы республика была готовы к подобным провокациям.

Российские миротворцы

Официальные лица и жители республики возложили цветы к поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев, которая расположена на южной окраине Цхинвала - вблизи границы Южной Осетии с Грузией. В ночь на 8 августа 2008 года именно российские миротворцы первыми приняли удар агрессора на себя. Власти республики решили оставить расстрелянную казарму миротворцев нетронутой как музей "Живое свидетельство геноцида".

Жители также почтили память Героя России майора Дениса Ветчинова, возложив цветы к памятнику, который установлен на месте его гибели. Ветчинов в августе 2008 года грамотно организовал оборону и отход вверенного ему подразделения, и уже получив ранения, ценой собственной жизни вывел из-под огня группу журналистов, работавших в то время в регионе. У памятника герою Анатолий Бибилов встретился с вдовой Ветчинова Екатериной, прибывшей в Цхинвал вместе с дочерью по приглашению президента.

"Вы по праву можете гордиться своим супругом. Он проявил истинный героизм, и народ Южной Осетии благодарен ему, как и всем российским военнослужащим, сложившим головы во имя мира на осетинской земле", - сказал президент.

Екатерина Ветчинова со своей стороны поблагодарила руководство Южной Осетии за то, что подвиг ее супруга помнят и чтят.

О вооруженном конфликте

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.