В Египте не ожидают возвращения турпотока из РФ к докризисным показателям ранее 2023 года

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Возвращение туристического потока из РФ к докризисным показателям 2014-2015 годов произойдет не ранее 2023 года. С такой оценкой выступил в беседе с корреспонднтом ТАСС в воскресенье бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири.

"Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Египта - важный этап восстановления туристической отрасли, - указал он. - Российский рынок всегда оставался одним из самых перспективных для турсектора Египта. Однако я не ожидаю, что показатели турпотока из РФ вернутся к докризисным ранее 2023 года".

"Да, поток российских туристов не прекращался все эти годы. Немало россиян приезжало на египетские курорты альтернативными путями, - отметил собеседник агентства. - Правительство Египта откликнулось на требования властей России по обеспечению безопасности турпоездок и самих курортов, и мы надеемся, что со временем темпы въездного туризма из России станут прежними".

Рост цен на турпакеты в Египет ад-Дамири объяснил рядом факторов. "Ценообразование обусловлено многими параметрами, наиболее важными из которых являются затраты на профилактические меры против коронавируса, высокая стоимость авиаперелетов, а также тот факт, что пока большое количество недорогих 3-звездочных отелей еще не начали работу, - сказал он. - Но мы уверены, что повышение цен серьезно не скажется на потоке туристов из России, ведь Египет обладает огромным потенциалом в различных областях медицинского, пляжного, фешенебельного, культурного и археологического туризма".

Отмена запрета на полеты

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении.

Разрешение на них в Росавиации получила авиакомпания "Россия". Для обеспечения безопасности граждан РФ она заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах курортных городов. С египетской стороны регулярные рейсы Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх также запускают национальный авиаперевозчик EgyptAir и бюджетная авиакомпании FlyEgypt.