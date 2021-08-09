Синоптики сообщили, что тропический шторм "Лупит" не заденет Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Ослабевший до циклона тропический шторм "Лупит" не угрожает Приморскому краю, так как пройдет южнее, чем ожидалось. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Примгидромета".

На прошлой неделе глава ведомства Борис Кубай сообщил ТАСС, что "Лупит", при неблагоприятном развитии событий мог повлиять на погоду в Приморском крае, особенно на востоке.

"Тайфун идет южнее. Его центр пройдет вдоль побережья Японии и дальше сместится на север острова Хоккайдо. В ближайшие сутки в Приморье ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, в основном в восточных районах. Также на побережье на мысах ожидается сильный ветер до 20 м/с. Никаких опасных явлений мы не ожидаем", - сообщили в пресс-службе.

Уже 13 августа еще один циклон подойдет к Приморью с запада. В это время в западных районах и на самом юге края также ожидаются умеренные дожди.

На протяжении большей части июля в Приморском крае стояла жаркая, сухая погода. В течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на семь градусов и более. Уровень пожароопасности в Приморье нарастал все это время, в некоторых районах он достиг критической отметки.