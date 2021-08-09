Возобновлено водоснабжение в провинции Хасеке на севере Сирии

ХАСЕКЕ /Сирия/, 9 августа. /ТАСС/. Водоснабжение в провинции Хасеке на севере Сирии, где проживает более 1 млн человек, возобновлено при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщил журналистам представитель Центра Алексей Исаичев.

В 2019 году Турция провела в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Под контролем турецких сил оказалась водонасосная станция Алук-Шарки, питающая водой населенные пункты провинции. Турецкая сторона не раз прерывала подачу воды.

"Посредством переговоров с турецкой стороной и организации личных встреч нам удалось договориться и найти компромисс, чтобы возобновить подачу воды в населенные пункты провинции Хасеке с данной водонасосной станции", - сообщил Исаичев. В свою очередь турецкая сторона получила гарантии увеличения поставок электроэнергии на подконтрольные ей территории.

"Основной вклад в решение проблемы водоснабжения провинции внесла Россия. Была проведена большая работа по согласованию спорных моментов с турецкой стороной. Как в отношении воды, так и электричества. Благодаря этому теперь решен вопрос с водой. Я благодарю наших русских друзей за помощь", - отметил в беседе с журналистами губернатор провинции Хасан Халиль.

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения в провинции назревала гуманитарная катастрофа. По данным сирийских медиков, в больницу города Хасеке за последний месяц поступило более 600 человек пострадавших от нехватки воды или ее плохого качества. "Отравление, кишечные проблемы, обезвоживание. И государство до этого дня, до прихода воды, кроме лекарств никаких средств предоставить не могло. А вода - незаменимая вещь для больницы и больные крайне нуждаются в ней", - рассказал главный врач городской больницы Иса Халаф.

Ранее сообщалось, что в Дамаске рассматривают присутствие Турции как незаконную оккупацию. МИД арабской республики неоднократно выступал с заявлениями, осуждая "бесчеловечное" отношение турецких военных властей к населению провинции Хасеке.