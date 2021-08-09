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"Ъ": выручка ритуальных агентств России в I полугодии увеличилась на 9%

Объем выручки составил 36,9 млрд рублей, пишет газета со ссылкой на данные Росстата
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объем выручки ритуальных агентств России в I полугодии 2021 года составил 36,9 млрд руб., что на 9% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Однако по сравнению со вторым полугодием 2020 года показатель сократился на 1%. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

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По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Разница между динамикой смертности и выручкой ритуальных агентств объясняется снижением средних расходов на погребение.

"Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей", - рассказал газете глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов. Он добавил, что заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию мест захоронений. Эксперт также считает, что данные Росстата не отражают финансовую картину деятельности похоронных организаций целиком, так как около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными средствами.

В ГБУ "Ритуал" также считают, что более 70% доходов частных ритуальных агентств остается в серой зоне. Там изданию сообщили, что в Москве средний чек не изменился, и отметили, что выручка организации в первом полугодии этого года увеличилась на 18%.

На выручку ритуальных организаций повлияла также выросшая доля кремаций, которая в среднем обходится на 40% дешевле, чем захоронения в землю, рассказал изданию вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. Он добавил, что в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, в 2020 году эта доля не превышала 65%. По стране этот показатель равен 10%, так как не везде есть крематории. Родькин также отметил, что наличной оплаты в серой зоне становится меньше, а россияне чаще стали требовать чеки при оплате похоронных услуг.

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