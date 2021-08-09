Данные по численности населения по итогам переписи в России появятся в начале 2022 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Первые общие цифры по численности населения России по итогам Всероссийской переписи станут известны в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов на круглом столе "Всероссийская перепись 2021 года: сколько нас и как мы живем. Жилищные условия - вектор на комфортную среду" в понедельник.

"Я думаю, что в конце января - начале февраля общие цифры по численности населения будут известны. То есть как раз закончится 20 декабря последняя перепись на труднодоступных территориях, и мы сможем подвести общие цифры", - сказал он.

Ранее в июле Росстат сообщил, что новые сроки проведения Всероссийской переписи населения были сдвинуты: теперь ожидается, что ее основной этап пройдет в период с 15 октября по 14 ноября. В настоящее время перепись проходит на труднодоступных территориях.

Особенностью этой переписи стало то, что к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".