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Губернатор Ямала начал автопробег по региону для встречи с местными жителями

Дмитрий Артюхов планирует остановиться в Новом Уренгое 11 августа и в Тарко-Сале 13 августа

ТАСС, 9 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную автомобильную поездку по региону для встречи с местными жителями. Об этом он сообщил в своем в Instagram.

"Отправляюсь в путь по дорогам Ямала. Впереди больше тысячи километров и около 10 остановок в наших городах и поселках. В каждом городе пообщаюсь с жителями. Первую встречу проведем уже сегодня в Надыме", - отметил он.

Артюхов планирует остановиться в Новом Уренгое 11 августа и в Тарко-Сале 13 августа. Кроме того, он намерен встретиться с жителями в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске - даты посещения этих населенных пунктов будут названы позже.

Ранее глава региона сообщал, что предложил жителям округа принять участие в составлении его маршрута. Было проанализировано 1325 предложений, их сбор продолжается.

В прошлом году Артюхов посетил 13 городов Ямала. По итогам поездки он отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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