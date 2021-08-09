Губернатор Ямала начал автопробег по региону для встречи с местными жителями

ТАСС, 9 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную автомобильную поездку по региону для встречи с местными жителями. Об этом он сообщил в своем в Instagram.

"Отправляюсь в путь по дорогам Ямала. Впереди больше тысячи километров и около 10 остановок в наших городах и поселках. В каждом городе пообщаюсь с жителями. Первую встречу проведем уже сегодня в Надыме", - отметил он.

Артюхов планирует остановиться в Новом Уренгое 11 августа и в Тарко-Сале 13 августа. Кроме того, он намерен встретиться с жителями в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске - даты посещения этих населенных пунктов будут названы позже.

Ранее глава региона сообщал, что предложил жителям округа принять участие в составлении его маршрута. Было проанализировано 1325 предложений, их сбор продолжается.

В прошлом году Артюхов посетил 13 городов Ямала. По итогам поездки он отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.