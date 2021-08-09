В Мурманской области за неделю подали свыше 1 тыс. заявок на "Гектар Арктики"

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Жители Мурманской области подали 1 052 заявки за первую неделю распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону России. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве.

"По состоянию на пятницу было подано 1 052 заявления от желающих получить гектар в пользование. Самое большое количество через федеральный сайт надальнийвосток.рф - 1 015, остальные - через МФЦ и лично. Все заявления сейчас находятся на исполнении", - сказала Кузнецова, добавив, что пять договоров безвозмездного пользования гектарами уже оформлены, а 25 подготовлены к постановке на кадастровый учет.

Вице-губернатор также отметила, что бесплатные гектары Арктики в Мурманской области пользовались повышенным спросом. "Было очень большое количество обращений в первый день, заходило 9 тыс. человек, такого спроса при запуске программы на Дальнем Востоке не было", - уточнила Кузнецова. За первую неделю работы программы в Мурманской области больше всего заявлений (595) среди желающих получить земельные участки в безвозмедное пользование пришлось на Кольский район.

В Мурманской области программа "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России заработала с 1 августа 2021 года. Власти региона отдали под бесплатные гектары территорию площадью более 731 га, что составляет 5,04% территории области. Это один из самых больших показателей по сравнению с другими арктическими регионами-участниками программы, которые отдали менее 1% своих территорий.

В первые полгода земельные участки в Мурманской области площадью не более 1 га смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

В июне Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Закон направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек.