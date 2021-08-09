Любительский лов краба начнется в Мурманской области 16 августа

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Любительский вылов особей камчатского краба в Мурманской области начнется с 16 августа, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве. Стоимость крабовой путевки будет начинаться примерно от 1 тыс. рублей за выловленную особь.

"Любительский лов краба начнется с 16 августа, мы год ждали старта этой программы. До этого поймать краба можно было только на Дальнем Востоке. Мурманская область - более доступный регион для жителей центральной части России, и для жителей Мурманской области появится возможность поймать для себя краба. Минимальная стоимость путевки будет составлять от 800 до 1 тыс. рублей за одну особь камчатского краба", - сказала Кузнецова, добавив, что для вылова краба в регионе было выделено пять участков, на каждом можно добыть по 20 тонн краба за сезон.

Вице-губернатор отметила, что крабовые путевки всем желающим будут продавать четыре мурманские компании с оформлением всей необходимой документации, оказывать консультации и инструктаж о методах вылова краба и правилах рыболовства, а также организовывать трансфер, предоставлять аренду судов и оборудования для ловли крабов.