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Apple на украиноязычных картах обозначила Чечню как ЧР Ичкерия

При этом в приложении Apple Maps на русском языке регион обозначен как Чечня
© EPA-EFE/JOHN TAGGART

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Американская компания Apple в украиноязычной версии картографического приложения для своих смартфонов обозначила Чеченскую Республику как Чеченская Республика Ичкерия. Это название в 1990-х годах носило самопровозглашенное территориальное образование на Северном Кавказе, чье руководство террористическими методами проводило политику сепаратизма.

При этом в приложении Apple Maps на русском языке этот российский регион обозначен как Чечня.

Чечня - субъект Российской Федерации на востоке Северного Кавказа. Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства Российской Федерации. Она ликвидирована в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

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