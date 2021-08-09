Apple на украиноязычных картах обозначила Чечню как ЧР Ичкерия

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Американская компания Apple в украиноязычной версии картографического приложения для своих смартфонов обозначила Чеченскую Республику как Чеченская Республика Ичкерия. Это название в 1990-х годах носило самопровозглашенное территориальное образование на Северном Кавказе, чье руководство террористическими методами проводило политику сепаратизма.

При этом в приложении Apple Maps на русском языке этот российский регион обозначен как Чечня.

Чечня - субъект Российской Федерации на востоке Северного Кавказа. Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства Российской Федерации. Она ликвидирована в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.