Грозы, град и шквалистый ветер прогнозируют в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидают в Крыму во вторник и среду, об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10-11 августа в Крыму ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ближайшие часы в Крыму также прогнозируют сильные ливни с градом и ветер до 25 м/с.

Власти Ялты после получения в понедельник предупреждения о ливнях и ветре работают в режиме повышенной готовности, сообщила на своей странице в Instagram глава ялтинской администрации Янина Павленко. "Штормовое лето продолжается. Сегодня сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Берегите себя, друзья. Ну а мы работаем в режиме повышенной готовности", - написала Павленко.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.