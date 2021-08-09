"Аврора" запускает полеты из Хабаровска в Якутск

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", на базе которой создана Дальневосточная авиакомпания, запустит перелеты из Хабаровска в Якутск в середине августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе дальневосточного полпредства.

"С 18 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск - Якутск. Для удобства пассажиров рейсы на воздушном судне Q400 будут выполняться ежедневно. Время в полете - 3 часа", - говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета Хабаровск - Якутск составит от 5 600 рублей в одну сторону. Увеличение частоты рейсов по маршруту Хабаровск - Якутск происходит в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной для повышения транспортной доступности всех субъектов Дальнего Востока.

Как ранее отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, единая Дальневосточная авиакомпания даст новый толчок для развития воздушного сообщения в округе, позволит сформировать более масштабную маршрутную сеть авиасообщения между дальневосточными регионами и будет способствовать снижению стоимости перелетов.

Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала осуществлять первые полеты по 20 субсидируемым направлениям с июля.