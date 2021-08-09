В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за ливней и шквала

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Ливни с грозами, шквалистый ветер и град прогнозируют в Сочи в течение 10, 11 и 12 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено до конца дня 9 августа, в Сочи прогнозировались дожди с грозами и сильный ветер.

"По прогнозам метеорологов, в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 метра в секунду", - говорится в сообщении.

Также есть вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое и сходов селевых потоков. Уровень воды в реках может достигать неблагоприятных отметок.

Спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.