Умер председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Умер председатель совета директоров компании Mediascope Анджело Кодиньони. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС.

"С прискорбием сообщаем, что в возрасте 73 лет скоропостижно ушел из жизни председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони. В лице Анджело компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника", - отмечено в сообщении.

Он занимал пост председателя совета директоров с 2016 года.

Кодиньони родился в Италии 31 августа 1947 года. Закончил Католический университет Святого Сердца в Милане со степенью в экономике. Более 30 лет работал в сфере телевидения, медиа и рекламы, имел опыт создания и управления телевизионными сетями в Европе и Азии. С 1996 по 2006 год являлся президентом и генеральным директором EUROSPORT SA - крупнейшего европейского спортивного канала. За впечатляющую работу и популяризацию Олимпийских видов спорта под его руководством телеканалом Анджело был награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета за особые заслуги перед Олимпийским движением.