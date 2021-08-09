Премьер Латвии поддержал введение режима ЧС на границе с Белоруссией из-за мигрантов

РИГА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поддерживает предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Сандриса Сабаева.

"Премьер-министр находится в постоянном контакте с министром внутренних дел, поддерживает предложение министра, а также сегодня на совещании правящей коалиции призовет партнеров поддержать его", - указал он.

По словам Сабаева, глава МВД попросила рассмотреть вопрос о введении режима ЧС на границе с Белоруссией на заседании правительства 10 августа, к которому министерство готовит все необходимые документы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии - только за последние три дня было задержано 160 человек. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, а Голубева предложила ввести режим ЧС в приграничье.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики заявили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. МВД подало на рассмотрение в правительство соответствующий проект решения.