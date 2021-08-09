Запуск западного участка БКЛ московского метро коснется более 500 тыс. жителей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. жителей затронет открытие западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская". Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции "Кунцевская" БКЛ.

По его словам, столица готовится к "одному из самых главных пусков" объектов метрополитена. Речь идет о 10 станциях - это западный, юго-западный и южный участки БКЛ, они должны запуститься одновременно. Две из четырех станций на западном участке уже запущены, две в работе и должны быть построены до конца года, сказал мэр. "Важнейший участок [коснется] около полумиллиона жителей целого ряда районов Москвы", - отметил Собянин. По его словам, открытие новых станций даст новые транспортные возможности, а также разгрузит радиальные направления метро и улично-дорожную сеть.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что западный участок БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих в районах Фили-Давыдково, Кунцево, Хорошево-Мневники, Филевский парк с населением свыше 530 тыс. человек; уменьшить нагрузку на центральные участки Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской линий и Филевскую линию метро; снизить интенсивность движения машин по прилегающей улично-дорожной сети, что улучшит экологическую ситуацию в указанных районах столицы.

Строительство западного участка БКЛ от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" стартовало в 2018 году. Сейчас в основных конструкциях станции и тоннели построены. Осталось доделать монтаж инженерных коммуникаций, отделку, а также провести благоустройство и пусконаладочные работы.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что проходка на участке "Хорошевская" - "Народное Ополчение" реализована по традиционной для метро столицы технологии с устройством двух однопутных тоннелей 6 м диаметром, а на участке "Народное Ополчение" - "Кунцевская" - с устройством одного двухпутного тоннеля 10 м диаметром. Первые две из четырех станций на этом участке - "Народное Ополчение" и "Мневники" - открылись 1 апреля. До конца текущего года планируется завершить работы по сооружению еще двух станций - "Кунцевская" и "Терехово".

По данным пресс-службы, строительная готовность западного участка БКЛ - свыше 90%. При этом общая строительная готовность кольца - 84%, в том числе завершена проходка 97% тоннелей.

"Кунцевский" узел

Собянин отметил, что метро "Кунцевская" - это "один из сложнейших транспортных узлов". Он соединяет МЦД-1, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метропо. По словам мэра, этот узел влияет на транспортную ситуацию целого ряда районов города.

Открытие новой станции "Кунцевская" БКЛ позволит многим пассажирам из Митино, Одинцово, Строгино и других районов добираться по своим делам, минуя центр Москвы, отметил Собянин. За счет этого снизится нагрузка на Филевскую и Арбатско-Покровскую линии, что увеличит комфорт поездок для тысяч людей.

"Кунцевская" расположена между Молдавской улицей и путями МЦД-1 (Смоленским направлением МЖД) вдоль Рублевского шоссе. Она в перспективе станет пересадочной на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филевской линий метро и МЦД-1. Наземный и подземный вестибюли обеспечат выход пассажиров на улицы Молдавская и Ивана Франко, Рублевское шоссе, к остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройке. Сейчас почти закончены работы по устройству основных конструкций станции, ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. 1,4 тыс. рабочих задейстованы в круглосуточном режиме.

В пресс-службе назвали монументальность, единство и целостность интерьера станции и вестибюлей, словно высеченных из цельного камня, основной идеей архитектурно-художественного решения станции. Поверхности стен, полов и потолков оформлены в светло-серых тонах и имитируют мозаичную технологию "тераццо". Также на станции расположены цилиндрические светильники, которые, согласно сообщению пресс-службы, "придадут пространству величественность и вместе с тем некоторую камерность".

Для пассажиров перед открытием станции проведут комплексное благоустройство прилегающей территории общей площадью 33 тыс. кв. м. Около "Кунцевской" для пешеходов обустроят места для отдыха и прогулочные дорожки, а для водителей построят съезды к существующей развязке на пересечении улицы Ивана Франко и Рублевского шоссе, заключили в мэрии.