Путин призвал к объединению под эгидой ООН усилий государств в борьбе с морским пиратством

НОВО-ОГАРЕВО, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об объединении под эгидой ООН усилий разных стран в борьбе с морским пиратством. Об этом он сообщил в понедельник в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности.

"На наш взгляд, было бы полезно осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", - сказал Путин, слова которого в трансляции на сайте ООН были приведены в обратном переводе на русский язык.