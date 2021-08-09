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Путин призвал к объединению под эгидой ООН усилий государств в борьбе с морским пиратством

Президент России предложил подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая занималась бы борьбой с морской преступностью

НОВО-ОГАРЕВО, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об объединении под эгидой ООН усилий разных стран в борьбе с морским пиратством. Об этом он сообщил в понедельник в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности.

"На наш взгляд, было бы полезно осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", - сказал Путин, слова которого в трансляции на сайте ООН были приведены в обратном переводе на русский язык.

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