Путин поручил к началу осени помочь пострадавшим от пожаров жителям трех регионов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Республики Карелия, Челябинской области и Якутии до 1 сентября оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим от лесных пожаров в этом году, в том числе предоставить им единовременные выплаты. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок - 1 сентября 2021 года", - говорится в тексте.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Якутии Айсен Николаев.

О ситуации с лесными пожарами

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. За сутки в регионе ликвидированы три пожара на площади свыше 16 тыс. га, локализованы восемь на площади более 60 тыс. га, обнаружены четыре новых пожара.

С 21 июля в Карелии власти ввели режим ЧС. На помощь в борьбе с лесными пожарами в регион прибыли дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, Авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Количество задействованных сил достигало 1 тыс. человек. Активно на тушении работали добровольцы. Ситуация стабилизировалась к 30 июля, в этот день был также снят режим ЧС.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировалось три очага лесных пожаров. Огонь прошел 14 тыс. га, его смогли потушить 12 июля. С 23 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный 9 июля, был отменен.