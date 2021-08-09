В Болгарии открыли памятник русскому генералу Николаю Броку

ПАЗАРДЖИК /Болгария/, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Памятник герою Русско-турецкой войны генералу Николаю Броку (1839-1919) торжественно открыли в понедельник в освобожденном им городе Пазарджик.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в церемонии приняла участие посол России Элеонора Митрофанова, экс-президент Болгарии (2002-2012) Георгий Пырванов, главы местных администраций, политики, общественные деятели, горожане. Освятил памятник митрополит Пловдивский Николай. Командир Совместного командования специальных операций генерал-майор Явор Матеев принял почетный караул, построенный в честь русского героя.

"Памятник генералу Николаю Броку - это памятник всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу отечества", - сказал митрополит Николай, освятив памятник.

В свою очередь посол РФ отметила, что со дня победоносного завершения Русско-турецкой войны прошло 143 года, но "славные подвиги русских солдат и болгарских ополченцев не уходят в прошлое, а глубоко почитаются как в России, так и в Болгарии". "Свержение османского ига было нашей общей победой, болгарские города и села передают друг другу эту героическую эстафету, которая лучше слов доказывает, что Россия никогда не представляла для Болгарии угрозы, а являлась гарантом свободы и суверенного права болгар самостоятельно распоряжаться своей судьбой", - подчеркнула Митрофанова. Она выразила благодарность мэрии Пазарджика и лично руководителю компании "Эко-гидро-90" Георгию Делчеву, по чьей инициативе и на средства которого был возведен памятник, а также скульптору Спасу Киричеву.

Георгий Пырванов отметил роль России в освобождении и развитии Болгарии. "Русско-турецкая войне не только прекратила османское рабство, но и вернула Болгарию на европейскую политическую карту. Мы никогда не забудем, что болгарская земля пропитана русской кровью, что Россия не только нас освободила, но и помогла решить множество проблем. Российская империя, русский император подарили нам одну из самых современных конституций. Наши освободители помогли возродить государственность, сформировать работающее Народное собрание (парламент), сильную армию, которая стала важным фактором в решении национального вопроса и многое другое", - сказал он.

Родившийся в Санкт-Петербурге Николай Брок во время Русско-турецкой войны был назначен командиром лейб-гвардейского Московского полка, именно его части первыми вошли в Пазарджик и помогли местным жителям спасти город от пожаров. Памятник русскому генералу был открыт на одной из центральных улиц города.