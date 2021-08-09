В "Сириусе" заявили, что система образования РФ может раскрыть потенциал каждого ребенка

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Система образования в России может раскрыть потенциал каждого ребенка, независимо от региона его проживания и уровня дохода семьи, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

"Я уверена, что российская система образования может раскрыть потенциал каждого ребенка: мы все вместе продолжаем создавать условия для всестороннего развития каждого, независимо от региона проживания, уровня достатка семей, чтобы воспитать и подготовить профессионалов для российского общества, российской экономики, повышения качества жизни. У нас есть идеи и предложения, как именно это сделать", - сказала Шмелева.

Она отметила, что кроме образовательного центра "Сириус", где занимаются выявлением и сопровождением талантливой молодежи, подобные центры по его модели работают уже в 60 субъектах РФ, современные школьники нацелены на самореализацию, они хотят заниматься наукой, искусством, культурой, спортом.

"За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов, как они видят развитие образования, на чем надо сконцентрироваться именно сегодня. Почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложений в нее, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшении нагрузки на учителей и детей. Сегодня мы запускаем на площадке ОНФ платформу по сбору экспертных предложений, структурированию, подведем итоги этой работы в сентябре", - резюмировала Шмелева.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.