В адрес пермского омбудсмена не поступали обращения от уволенных 147 сотрудников Xsolla

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав человека в Пермском крае не получал обращений от уволенных сотрудников пермской компании Xsolla. Об этом заявил в понедельник пермский омбудсмен Павел Миков в эфире радиостанции "Вести FM".

"Этот пример у нас действительно произошел в Прикамье - увольнение почти 150 сотрудников из IT-компании на основе рекомендаций интеллектуальной сети. Эти вызовы цифровой эпохи классическим правам человека очень серьезны. На самом деле, в трудовом кодексе нет такого основания для увольнения, как "отсутствие вовлеченности в жизнь компании". Но цифровизация происходит быстрее, чем идет понимание, каким образом мы должны защитить самые базовые права человека. <...> Для того, чтобы уполномоченный приступил к защите прав, надо сознательное обращение этих граждан к уполномоченному", - сказал Миков.

Также Миков рассказал, что уволенные не останутся на улице, так как их уже пригласила на работу пермская компания "Промобот", которая изготавливает роботов. "Сейчас [сотрудники] самостоятельно решают, прийти в эту компанию работать и реализовывать свои профессиональные навыки либо найти другую работу", - рассказал Миков. При этом уполномоченный считает уволенных сотрудников достаточно продвинутыми в знании своих прав, поэтому отсутствие заявлений показывает их согласие с решением руководства компании.

Компания Xsolla была основана в Перми в 2005 году. Она создает платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр. В начале августа в социальных сетях было опубликовано письмо генерального директора IT-компании Xsolla Александра Агапитова, в котором говорится об увольнении сотрудников.