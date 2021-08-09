Северная Македония ужесточает ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

ЗАГРЕБ, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Северной Македонии в понедельник на заседании, которое состоялось в формате видеоконференции, приняло решение о расширении перечня действующих в республике ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в опубликованном на сайте кабмина заявлении.

Как сообщил премьер-министр республики Зоран Заев, все граждане Северной Македонии старше 18 лет для посещения заведений вместимостью более 30 человек должны будут предъявить сертификат, подтверждающий факт получения прививки от коронавируса, начиная с 16 августа. Также в этот день вступит в силу запрет на проведение любого рода мероприятий в заведениях общественного питания. Для ночных клубов, ресторанов и баров сохранится запрет на работу в закрытых помещениях. Разрешается использовать открытую часть заведения при условии 50% загруженности зоны обслуживания.

Согласно данным министерства здравоохранения республики, всего на территории двухмиллионной страны прививки сделали более 533 тыс. граждан, свыше 425 тыс. из которых получили обе дозы препарата. Ранее министр здравоохранения Венко Филипче отмечал, что страна должна достигнуть показателя в 80% привитого населения для формирования коллективного иммунитета. Министр здравоохранения неоднократно заявлял, что только вакцинация граждан позволит преодолеть негативные последствия возможного появления новых штаммов коронавируса в Северной Македонии.

Для иммунизации в стране используются вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской корпорации Sinopharm, а также прибывший недавно из Китая в количестве 500 тыс. доз препарат CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Северной Македонии достигло 158 164. За все время пандемии в республике 150 556 человек выздоровели, 5 509 пациентов умерли.