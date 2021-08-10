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Пандемия COVID-19

Аргентина получила новую партию второго компонента "Спутника V"

К настоящему моменту в южноамериканской республике первой дозой вакцины привиты 26 млн человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Самолет с очередной партией второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в понедельник в Аргентину. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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"Сегодня днем в 16:24 (по местному времени, 22:24 мск) в аэропорт Эсейсы прибыл рейс AR1065 [компании] Aerolineas argentinas, вылетевший из Москвы", - говорится в сообщении. По информации правительства, доставленные дозы "позволят продвинуться в завершении вакцинации" тех, кто уже привит первым компонентом.

К настоящему моменту в южноамериканской республике первой дозой вакцины привиты 26 млн человек, оба компонента получили 8,5 млн. В стране проживают 45,8 млн человек. Для иммунизации населения там применяют российскую вакцину "Спутник V", а также препараты, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca, китайской Sinopharm и американской Moderna. С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5 млн человек, умерли 107,9 тысячи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента "Спутника V", заявил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения. В Российском фонде прямых инвестиций заверили, что работают "над продолжением бесперебойных поставок" вакцины в южноамериканскую республику.

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АргентинаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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