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"Известия": DeviantArt удалил 44 из 48 запрещенных материалов

Роскомнадзор может восстановить доступ к сервису после удаления им всего объема противоправного контента
© Casimiro PT/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сайт DeviantArt, который ранее заблокировал Роскомнадзор, удалил 44 из 48 запрещенных в РФ материалов. Роскомнадзор может восстановить доступ к сервису после удаления им всего объема противоправного контента, сообщили газете "Известия" в службе.

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"На текущий момент (9 августа 2021 - прим. ТАСС) администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещенных материалов, указанных в требовании Роскомнадзора. Ведомство следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта. После удаления всего массива противоправного контента, указанного в требовании Роскомнадзора, доступ к ресурсу может быть восстановлен", - сообщили в регуляторе.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt в РФ из-за игнорирования требований законодательства. С 2019 года служба направила администрации ресурса 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов. Эти материалы содержали детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контенты.

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