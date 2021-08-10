Облачная погода, местами дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до +28 градусов прогнозируют в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до +17 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах +25 - +30 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки +14 градусов.