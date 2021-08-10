СИЗО в Кемерове закрыли на карантин после выявления коронавируса у заключенных

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Следственный изолятор в Кемерове временно закрыт на карантин после выявления случаев заражения коронавирусом заключенных под стражу граждан. Приостановлены перемещения подозреваемых и обвиняемых на судебные заседания и следственные действия, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

"Из-за выявления случаев заражения коронавирусом чтобы не допустить распространение инфекции по всему учреждению, было принято решение о введении ограничительных мероприятий. Ограничения связаны с перемещениями. Их (заключенных под стражу - прим. ТАСС) не вывозят на следственные действия, в суды, вновь арестованных определяют в другие следственные изоляторы области", - рассказали в пресс-службе.

В изоляторе на сегодня содержатся под арестом около 600 человек. Точное количество случаев заражения коронавирусом в региональном главке ФСИН не уточняют, отмечая, что они единичные. У пациентов заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Решение об отмене карантина будет принято после получения результатов контрольного ПЦР-тестирования.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Кемеровской области с начала пандемии зарегистрировано свыше 47,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 194 случая за минувшие сутки. Выздоровели 44,9 тыс. человек, умерли 1 024 пациента. Остальные находятся под наблюдением медиков. Кузбасс занимает 26 место среди регионов РФ по темпам вакцинации, привиты почти 58% подлежащего вакцинации населения.