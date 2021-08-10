ТАСС вошел в топ-3 СМИ, которым доверяют предприниматели в России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Предприниматели назвали ТАСС в числе СМИ, которые вызывают у них наибольшее доверие. Об этом сообщается в исследовании компании IFORS Research среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса России, проведенном в июле - августе.

По данным аналитики, на первом месте рейтинга доверия с незначительным отрывом сайт РБК (среднее значение 4 балла по шкале от 1 до 5, где, чем выше оценка, тем выше доверие). На втором месте сразу несколько сайтов деловых СМИ - ТАСС, "Ведомости", "Коммерсантъ" (по 3,8 балла у каждого сайта). Третью строчку поделили агрегаторы новостей Яндекс и Lenta.ru (3,6 баллов). Меньше всего МСП России доверяют постам от блогеров как источнику бизнес-новостей (3,1 балл).

Большинство представителей малого и среднего бизнеса чаще всего следят за бизнес-новостями в интернете (83%). Топ-5 наиболее часто используемых в России онлайн-каналов бизнес-новостей, которые читает МСП: агрегатор новостей Яндекс (68%), РБК (66%), Яндекс.Дзен (61%), агрегатор новостей Lenta.ru (60%), "Коммерсантъ" (54%).

Каждый второй руководитель МСП России (52%) читает бизнес-новости в мессенджере Telegram. Только 7% бизнесменов МСП ведут свой блог, но, если это делается, то сразу в нескольких социальных сетях. Чаще всего используется Instagram.