Военнослужащие на двух машинах выехали из Моздока во Владикавказ для доставки кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Моздоке, выехали на двух машинах во Владикавказ, чтобы доставить кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"На данный момент колонна из двух машин, в составе которой унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К и "Камаз" сопровождения, выехала из города Моздока в направлении города Владикавказа", - отметили в пресс-службе.

Как рассчитывают в Южном военном округе, одну тонна кислорода доставят в район в 12:00. Унифицированные газозарядные станции, отметили в пресс-службе, предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом.

9 августа из-за аварии в республиканской клинической больнице Владикавказа в Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона, среди умерших восемь женщин и один мужчина. Все они были в возрасте от 47 до 85 лет и находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести. Всего на момент аварии в реанимации был 71 пациент.

По данным врио главы региона Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей. Как сообщил журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, прорыв трубы произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. По факту произошедшего следователи и прокуратура начали проверку. Пациентов больницы перевели на резервное обеспечение кислородом.