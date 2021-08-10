Кабмин выделил более 127 млн рублей на мобильные бригады для помощи больным COVID-19

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило 127,6 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы. Средства поступят из резервного фонда правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая практика используется в некоторых субъектах России. Специалисты из профильных вузов и федеральных медицинских учреждений выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Там они оказывают помощь больным и консультируют коллег. В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты, пояснили в пресс-службе.

Всего в этой работе принимают участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву. В их числе Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, Башкирский государственный медицинский университет.

В прошлом году на эти же цели было выделено 200 млн рублей.