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Отставки и назначения

Мишустин назначил Ярослава Омелая зампредом правления Пенсионного фонда России

До этого Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Министерства труда и социальной защиты России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ярослава Омелая заместителем председателя правления Пенсионного фонда РФ. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Омелая Ярослава Владимировича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

До этого Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Министерства труда и социальной защиты России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичОтставки и назначения
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