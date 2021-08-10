Мишустин назначил Ярослава Омелая зампредом правления Пенсионного фонда России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ярослава Омелая заместителем председателя правления Пенсионного фонда РФ. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Омелая Ярослава Владимировича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
До этого Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Министерства труда и социальной защиты России.