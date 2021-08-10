Росфинмониторинг признал ФБК и ФЗПГ причастными к экстремизму или терроризму

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес признанные в РФ НКО-иноагентами Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации на сайте службы.

Решением суда обе организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Решение подлежало немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций, несмотря на то, что было обжаловано и на тот момент не вступило в силу. 4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда.

Суд считает эти организации экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции", - говорится в постановлении суда. Кроме того, этими структурами, по мнению суда, осуществляется на территории России деятельность иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их активности нежелательной.