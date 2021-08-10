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Пенсионеры могут ревакцинироваться в клубах "Активного долголетия" в Подмосковье

При прохождении вакцинации в клубах предусмотрен прием у врача, также возможно посетить зоны отдыха

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жители старшего возраста Московской области могут пройти ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции в клубах проекта "Активное долголетие". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут записаться на повторную вакцинацию через клуб в своем городском округе. В клубах у нас открыто 40 пунктов вакцинации, они расположены в 36 городских округах Подмосковья", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства Московской области Ирину Каклюгину.

В министерстве добавили, что при прохождении вакцинации в клубах предусмотрен прием у врача, также возможно посетить зоны отдыха.

Всего в рамках проекта "Активное долголетие" вакцинацию от коронавируса прошли свыше 33,5 тыс. жителей Подмосковья.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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