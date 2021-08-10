Жители Петербурга и Ленобласти смогут оформить Шенгенские визы через областные МФЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Центры "Мои документы" в Ленинградской области с 17 августа начнут предоставлять услуги по оформлению въездных виз, в том числе в страны Шенгенской зоны. Услуга будет доступна жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти, рассказали журналистам во вторник в пресс-службе областной администрации.

"С 17 августа в областных центрах "Мои документы" можно оформить визы для поездки в различные страны. Услуга будет доступна для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Через многофункциональный центр можно будет подать документы на оформление виз в различные страны, включая страны Шенгенской зоны", - сообщили в пресс-службе.

В режиме "единого окна" через МФЦ Ленобласти граждане смогут не только подать документы на получение визы в то или иное государство, но также забрать ее в центре "Мои документы". Кроме того, в МФЦ будут предлагать услуги по страхованию выезжающих за рубеж граждан и профессиональному переводу документов на иностранные языки, отметили в пресс-службе.

Сеть МФЦ в Ленинградской области включает 37 центров "Мои Документы", пять бизнес-офисов для обслуживания предпринимателей, работает специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в многофункциональных центрах области быстро и с комфортом можно получить 600 государственных и муниципальных услуг.