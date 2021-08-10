Эксперт считает, что РФ не будет менять позицию в угоду США

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва не станет менять свою позицию по ряду ключевых международных вопросов, чтобы оправдать ожидания Вашингтона, это приведет к усилению американских санкций. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил, что после саммита РФ - США в Женеве американский президент Джо Байден заявил о необходимости подождать несколько месяцев, чтобы говорить более конкретно о дальнейших перспективах отношений Москвы и Вашингтона. "Такое мнение американского президента предполагает то, что он дал [президенту РФ Владимиру] Путину несколько месяцев на исправление и за эти несколько месяцев Россия должна показать, что она сделала свое домашнее задание, изменилась ее политика, - подчеркнул аналитик. - Если у американской стороны такое представление, то, конечно, ничего не получится, поскольку никакого желания, готовности принципиально что-то менять в своей политике у российского руководства нет".

По мнению Кортунова, американская сторона "будет сильно разочарована" нежеланием Москвы отступать от своих намерений в угоду ожиданиям Вашингтона: "Тогда, скорее всего, мы увидим дополнительные санкции и другие репрессалии в отношении Кремля. Многие в Америке Байдена к этому призывают". В то же время накануне выборов в России риторика и позиция Москвы по отношению к Западу становится более жесткой, считает он.

Аналитик отметил, что стороны заинтересованы в продолжении диалога по стратегической стабильности, но даже здесь остается много вопросов касательно его формата и обсуждаемых аспектов. Также у РФ и США остается много региональных разногласий: от Украины до Ирана и Ливии, указал собеседник ТАСС. "К сожалению, каких-то серьезных позитивных подвижек не видим. Единственное, пожалуй, достижение, своего рода парадокс - это то, что Россия стала вторым после Канады поставщиком нефти в США. Это немного удивительно, учитывая и санкционную политику, и конкуренцию на рынке энергоресурсов", - обратил внимание Кортунов.

"Не надо преуменьшать значение того, что уже восстановили какие-то каналы коммуникаций, идут консультации, политика США стала более предсказуемой, рациональной, тем не менее отношения между Москвой и Вашингтоном - это по-прежнему отношения соперничества, а не сотрудничества. И пока нет признаков того, что что-то здесь начинает меняться в позитивном направлении", - заключил эксперт.