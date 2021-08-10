ЦИК РФ дополнительно выделил 102 млн рублей избиркомам на выборы в Госдуму

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник принял постановление о дополнительном выделении более 102 млн рублей избирательным комиссиям регионов на организацию выборов депутатов Госдумы.

"Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в документе. Отмечается, что восемь региональных избиркомов получат 102 млн 262,2 тыс. рублей в связи с использованием воздушного транспорта в отдаленных и труднодоступных местностях.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что финансирование избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.