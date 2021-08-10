"Световое шоу" с грозами и зарницами ожидает Московский регион 10 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает небесное "световое шоу" после 20 часов. Прогнозируются грозы, молнии и зарницы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в темное время суток, которое наступит сегодня после 20:15, ожидается атмосферный фейерверк. <…> Все это будет сопровождаться небесным "световым шоу" - молниевыми разрядами атмосферного электричества - грозами и зарницами", - написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Тишковца, причиной этих явлений станет смыкание холодного и теплого атмосферных фронтов.

"В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется", - объяснил метеоролог.

"Световое шоу" будет сопровождаться небольшими дождями. Ожидается, что в столичном регионе выпадет до 13 мм осадков за вечер вторника и половину ночи среды.