Россия передала Таджикистану два мобильных специализированных медкомплекса

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Россия передала Таджикистану два мобильных специализированных комплекса в рамках проекта "Караван здоровья в Республике Таджикистан", реализуемого на средства Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). В церемонии приняли участие министр здравоохранения и социальной защиты населения республики Джамолиддин Абдуллозода, временный поверенный в делах РФ в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов, и. о. исполнительного директора Проектного блока ЕФСР Андрей Широков и представители СМИ, сообщает во вторник российское посольство в Таджикистане.

"Данные автопоезда представляют собой мобильные широкопрофильные медицинские комплексы, созданные на базе российских грузовых автомобилей "КАМАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что указанная инициатива, которая реализуется в сотрудничестве с российским фондом "СПИД инфосвязь", направлена на улучшение профилактики и выявления заболеваний у населения сельской местности и в труднодоступных районах Таджикистана. Диппредставительство приводит слова Шамсутдинова, который подчеркнул, что "Россия оказывает неизменную поддержку развитию республики, в том числе в сфере здравоохранения, в духе стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами". Была выражена уверенность, что передаваемые мобильные комплексы помогут тысячам таджикистанцев, проживающих вдали от городов.

Как сообщает пресс-центр Минздрава, для проведения обследования граждан проектом предусмотрено привлечение сотрудников медучреждений Хатлонской и Согдийской областей страны. Указывается, что в ходе реализации проекта для эффективного использования медицинского оборудования, установленного внутри передвижных комплексов, будут обучены сотрудники клиник в указанных областях, а также специалисты учреждений первичной медико-санитарной помощи и медпунктов в отдаленных районах. В ведомстве отметили, что в рамках проекта для повышения осведомленности населения будут раздаваться информационные листки и буклеты, подготовлены и размещены телепрограммы и видеоролики по профилактике различных заболеваний. Общий бюджет этого проекта ЕФСР составляет $2 млн.