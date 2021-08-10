В Сейме Литвы из-за протестов усилили меры безопасности

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Меры безопасности по обеспечению охраны Сейма (парламента) Литвы усилены во вторник в столице республики из-за протестов у здания законодательного собрания против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса. Несколько сот человек вплотную приблизились ко входу в парламент, хотя время, отведенное разрешением муниципалитета на акцию, завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Протестующие требовали роспуска парламента. "Сейм - вон!", "Позор, позор", - скандировали они. Всего в акции протеста, начавшейся в 10:00 приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.