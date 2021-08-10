Врачи Татарстана создали реестр пациентов с угрожающими жизни осложнениями после COVID-19

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Реестр пациентов, перенесших COVID-19, состояние которых является угрожающим для жизни, создали в Татарстане. Об этом рассказал главный врач республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев.

"Реестр синхронизируют с единой информационной системой здравоохранения. Всем, кто включен в список, оформят паспорт здоровья, в котором укажут риски, рекомендации и контакты медицинской организации для лечения", - сообщил Шавалиев.

Чтобы создать реестр в Татарстане была инициирована программа, в рамках которой в девяти районах республики провели опрос 60 тысяч сельчан, 10% из них нуждаются в помощи медицинских специалистов.

Как сообщил главный врач больницы, в основном это профилактика аритмии и сосудистых изменений после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Чаще всего пациентов приходится лечить по фибрилляциям сердца. Это опасное состояние, когда сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к инсультам. Только в одном филиале РКБ в Спасском районе, врачи выявили 22 таких случая, то есть предотвратили инсульты. Еще семи пациентам удалили сформировавшиеся тромбы.