Парламент штата в Индии одобрил смертную казнь за торговлю контрафактным алкоголем

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Ассамблея (региональный парламент) индийского штата Мадхья-Прадеш приняла во вторник поправки к закону об акцизах, которые предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение за производство и распространение некачественного алкоголя, употребление которого привело к смерти. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Ранее, согласно законам штата, за такое преступление предусматривалось лишение свободы на срок до 10 лет.

Резкое ужесточение законодательства было принято по предложению правительства штата после того, как 12 человек скончались в прошлом месяце после употребления паленого спиртного в городах Мандсавр и Индаур. Помимо ужесточения наказания, законопроект вводит положение о назначении осужденным штрафа в размере два миллиона рупий (около $27 тыс.).

Власти штата заявили, что твердо намерены покончить с торговлей контрафактным ядовитым алкоголем. Подпольные производители дешевого суррогата, как выяснилось, нередко добавляют в свою продукцию каустическую соду, аккумуляторный электролит, другие вредные химические примеси и даже транквилизаторы.