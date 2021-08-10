В Вашингтоне вводится обязательная вакцинация для чиновников местного уровня

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Власти американской столицы вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников местного уровня. Об этом объявила во вторник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"[Прохождение] вакцинации от COVID-19 будет требоваться от всех служащих правительства столичного округа Колумбия, которые работают в структурах, подотчетных мэру", - написала она в Twitter. Сделать прививку указанные лица должны до 19 сентября 2021 года.

Как поясняет телекомпания NBC, причиной для отказа от вакцинации могут служить медицинские показания или религиозные убеждения. Не сделавших прививку чиновников обяжут раз в неделю сдавать тесты на коронавирус.