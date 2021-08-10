Полиция Литвы начала следствие по факту организации беспорядков у здания парламента

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков, в которые переросла акция протеста, продолжающаяся с утра вторника в столице Литвы у здания Сейма (парламента). Об этом сообщил журналистам генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Протестующие не согласны с намерением властей ограничить права непривившихся от коронавируса.

"Начато предварительное следствие. Организаторам беспорядков грозит серьезное наказание", - заявил он, не уточнив, каким это наказание может быть. О задержанных не сообщается.

"Должностные лица следили за порядком во время протестного мероприятия, которое должно было закончиться в 17:00. Однако не все люди, как видим, разошлись. Оставшиеся заблокировали выходы из здания. Пришлось привлечь больше сил правоохраны", - сказал комиссар.

Напряжение с их прибытием только росло. Стихийно продолжавшийся митинг перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Всего в акции протеста, начавшейся в 10:00, приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек. К вечеру у Сейма оставалось около 200 человек.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.