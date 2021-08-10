В парламенте Египта заявили, что Россия останется важным туррынком для страны

КАИР, 10 августа. /ТАСС/. Россия останется одним из самых важных рынков для туристического сектора Египта, несмотря на то, что в последние годы активно развивались многие другие направления. Такое мнение высказала во вторник в беседе с ТАСС председатель комитета по туризму и авиаперевозкам Палаты представителей (парламента) АРЕ Нура Али.

"Египет продолжает развивать туризм и стремится привлекать все больше гостей со всех уголков Земного шара, - отметила депутат. - За предыдущий период мы смогли открыть новые направления в различных регионах, но российский рынок всегда останется одним из важнейших мировых рынков для туристического сектора Египта".

9 августа после длившегося почти шесть лет перерыва в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России прибыли первые рейсы с туристами. На данном этапе перелеты выполняются из Москвы авиакомпаниями EgyptAir и "Россия", а в ближайшее время планируется расширить список российских городов, откуда наши соотечественники смогут прямыми рейсами добраться до курортов Египта. Разрешения на полеты ждут другие авиаперевозчики.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Изрядно пострадавший от двух революций 2011 и 2013 года, турсектор Египта оказался на грани краха и вынужден был искать новые рынки, на которые получилось бы выйти в столь непростых условиях, а также отойти от превалировавшей концепции пляжного туризма, предлагая широкий спектр других видов отдыха в стране. За минувшие годы ставка была сделана на арабских туристов из Персидского залива, а также гостей из стран Азии, в первую очередь Китая, и внутренний туризм. Между тем местные чиновники на разных уровнях и представители турбизнеса неоднократно признавали, что начать полноценное восстановление сектора получится только после возвращения россиян, конкуренцию которым в докризисные времена могли составить разве что англичане и немцы.

Ранее бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири в беседе с ТАСС высказал мнение, что возвращение турпотока из РФ к прежним показателям, а это более 3 миллионов человек в год, произойдет не ранее 2023 года.