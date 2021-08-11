Шойгу: Россия не должна позволять "вымывать" память о тех, кто стал символами страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия не должна позволять никому "вымывать" память о людях, которые являются символами страны.

Глава военного ведомства отметил, что у России много символов, в том числе космонавт Юрий Гагарин, певец Федор Шаляпин, поэт Роберт Рождественский. Также среди символов страны он назвал первую в мире женщину-космонавта, ныне депутата Госдумы Валентину Терешкову.

"Но вы все видите, что их постепенно пытаются "вымыть", <...> уже <...> и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это", - сказал Шойгу, выступая на панельной дискуссии на молодежном форуме "Территория смыслов".

По словам министра, уничтожать память об этих людях, оскорблять их нельзя позволять ни соседу по лестничной площадке, ни "вражине" из-за рубежа.